شكري: المنظومة التنموية للأمم المتحدة بحاجة لإصلاح حقيقي متطلبات الدول النامية

نيويورك(صدى):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المنظومة التنموية للأمم المتحدة لا تزال في حاجة إلى إصلاح حقيقي يراعي متطلبات الدول النامية ويستجيب إلى تطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية.

وشدد شكري خلال مباحثاته مع نائب سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أخيم شتاينر ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أهمية رفع قدرات تلك المنظومة لتكون قادرة على الاستجابة الجادة لمتطلبات الدول النامية وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الجهود والخطوات التي قامت بها مصر من أجل صياغة استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، فيما أكد “شتاينر” من جانبه على حرص الـبرنامج الانمائي على الحصول على ثقة الحكومات والدول والتعاون معها وفقاً لرؤيتها وأولوياتها.