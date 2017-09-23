رئيس الحكومة المغربية يشيد بمستوى العلاقات مع المملكة

حمود العنزي(صدى):

أشاد معالي رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني بالمستوى المتميز للعلاقات السعودية المغربية والتي تعرف تطورات هامة بفضل القيادة الحكيمة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والعاهل المغربي الملك محمد السادس -حفظهما الله-.

وأشار في تصريح صحفي بمناسبة مشاركته في الحفل الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة بمناسبة الذكرى السابعة و الثمانين لليوم الوطني للمملكة، أن المملكة المغربية تسعى إلى المزيد من تمتين روابطها الأخوية مع المملكة العربية السعودية خدمة لقضايا شعبيهما على مختلف الأصعدة.

كما أثنى العثماني على مظاهر النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف مناحي الحياة، وعلى دورها الريادي لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم وخدمة القضايا الأساسية للعالمين العربي والإسلامي .