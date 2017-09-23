بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يرعى فعاليات سيرة مجد

طلال الغامدي(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الجمعة، فعاليات سيرة مجد بمناسبة اليوم الوطني السعودي الــ 87 للمملكة ، باستاد جامعة الملك سعود بالرياض .

وقال الأمير فيصل بن بندر، ” سعيد أن أكون في هذا المحفل العظيم الذي يزف الوطن في يومه وتفكير جمعية الغد واخراجه بشكل مميز لهذه الفعالية قدموا عمل وطني رائع بحرفية متناهية ودقة في العمل والانجاز ابرزوا أجنحة الوطن بشكل متميز وما وصلنا له من تقدم وتطور “.

وأضاف: ” هذا الوطن الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ نرجو أن نوفق في خدمتهم جميعاً ونستفيد جميعاً من هذا اليوم الذي لا يعتبر يوماً عابراً بل يوماً نسترجع فيه الماضي ونثبت فيه أركان المستقبل كيف يسير وكيف يصل ” .

وفي ختام التصريح شكر سموه الأميرة نوف بنت فيصل وأعضاء جمعية الغد للشباب متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .

الجدير بالذكر أن الفعالية شاركت بها أكثر من 100 جهة و تضم أكثر من 700 منظم ومشارك ومتطوع, وتهدف إلى تعزيز الوطنية وإبراز ما تحقق للمملكة العربية السعودية من نعمة وأمن و خير بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – .