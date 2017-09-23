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  3. سامي الجابر مدربا للفيحاء

سامي الجابر مدربا للفيحاء




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين

يكفي سامي المونديالي انه شارك اربع مرات مع المنتخب في كاس العالم
اتمنى ضمه لادارة المنتخب
رجل لديه من الخبره

[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 1 ساعة

راح توحشونا يالفيحاء دام مدربكم الكوتش سامي ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 39 دقيقة

ماشين كويس ليش الانحدار والمدرب على حسب كلام الاعبين على اعلى مستوى

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