سامي الجابر مدربا للفيحاء

السبت 23
سبتمبر
يكفي سامي المونديالي انه شارك اربع مرات مع المنتخب في كاس العالم
اتمنى ضمه لادارة المنتخب
رجل لديه من الخبره
راح توحشونا يالفيحاء دام مدربكم الكوتش سامي ههههههههههه
ماشين كويس ليش الانحدار والمدرب على حسب كلام الاعبين على اعلى مستوى
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زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكفي سامي المونديالي انه شارك اربع مرات مع المنتخب في كاس العالم
اتمنى ضمه لادارة المنتخب
رجل لديه من الخبره
زائر[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 1 ساعة
راح توحشونا يالفيحاء دام مدربكم الكوتش سامي ههههههههههه
ماوكلي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماشين كويس ليش الانحدار والمدرب على حسب كلام الاعبين على اعلى مستوى