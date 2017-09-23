وزير الخارجية المصري يبحث مع السراج مستجدات الأزمة الليبية

القاهرة(صدى):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، مساء أمس الجمعة، آخر مستجدات الأزمة الليبية، وذلك خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، بأن السراج أعرب عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا، مثمنًا جهود مصر لتوحيد الجيش الوطني الليبي.

ومن جانبه، استعرض شكري مخرجات الاجتماع السداسي، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن مؤخرًا بشأن ليبيا، إضافة إلى أبرز ما تم تناوله في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، الذي عقد أمس الخميس في نيويورك.

وقال الوزير المصري إن القضية الليبية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية لبلاده، وشدد على استمرار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة المختلفة.