بالفيديو.. عرض جوي سعودي- بريطاني احتفالا باليوم الوطني الاثنين

طلال الغامدي(صدى):

تنفذ الطائرات السعودية والبريطانية، الاثنين القادم، طلعات جوية استعراضية فوق سماء جدة احتفالًا باليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وتشارك طائرات ” السهام الحمر ” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ” الصقور الخضر ” السعودية استعراضها الجوي، احتفالا باليوم الوطني.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، في وقت سابق، أن الطلعات ستكون استعراضا مرئيا للتعاون البريطاني على امتداد العالم، حيث تنفذ الطائرات تلك الطلعات الاستعراضية في كل من السعودية والأردن والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.