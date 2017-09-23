رئيس الاتحاد يهنئ القيادة بيوم الوطن الـ87 للمملكة

نايف السالم(صدى):

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي النادي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو المكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ , وإلى كافة افراد الشعب السعودي الكريم , بمناسبة الذكرى الـ87 للمملكة .

وقال الحائلي: “إن تأسيس المملكة وتوحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – من المعالم البارزة في العصر الحديث حيث تتابعت من خلاله الانجازات تباعا في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية , حتى ان المملكة أنجزت في فترة وجيزة ما يثير الإعجاب مقارنة بدول عديدة سبقتها عشرات السنين تحديداً في خطوات البناء والتنمية, وواصل أبنائه الملوك من بعده , وإلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نهضة ورقي الوطن والوصول بالمواطن السعودي إلى أفضل المراتب في شتى مجالات الحياة.

وسأل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في ختام حديثه الله تعالى أن يحفظ للمملكة قادتها وشعبها وأمنها واستقرارها من كل سوء ومكروه .