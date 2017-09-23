النصر يعلن رسميًا إقالة مدربه ريكاردو جوميز

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، إقالة المدير الفني للفريق ريكاردو جوميز، بعد تعادل الفريق أمام الفيحاء بالدوري السعودي.

وقال حساب النادي عبر “تويتر”: “قررت إدارة نادي النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي”.

وتابع الحساب: “تم تكليف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد”.

وسقط فريق النصر في فخ التعادل الإيجابي، أمام فريق الفيحاء، بهدفين لكل فريق بالمباراة التي اقيمت باستاد الملك فهد، في اطار الجولة الرابعة بمنافسات الدوري السعودي.