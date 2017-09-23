شرطة الشمالية تضبط مصنع للخمر في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي قادت الاعمال التحرياتية التي تقوم بها ادارة التحريات والبحث الحنائي بمنطقة الحدود الشمالية الى رصد مواطن يمارس عمليات تصنيع العرق المسكر وترويجة مستقلا سكنه مع عائلته في احدى الأحياء السكنية بمدينة عرعر وقد أكدت الإجراءات الاستدلالية ان مواطن في العقدالثالث من عمره يمارس هذه الاعمال وقد تم ضبط العديد من الأشخاص المترددين عليه لشراء مادة العرق المسكر وبعد استكمال الإجراءات وصدور الأوامر التحقيقية تم تفتيش منزله والقبض عليه وضبط كميات من مادة العرق المسكر معبأة في قوارير مجهزة للبيع وكذلك سجائر من الحشيش المخدر ومبالغ مالية مستحصلة من الترويج ، كما تم تفتيش الشقة المجاورة لمنزله التي أعدها وخصصها مع وافد اجنبي في العقد الرابع من عمره (تم القبض عليه) لممارسة عملية التصنيع حيث تم العثور فيها على أدوات التصنيع ومجموعة من الجراكل المعبأة بمادة العرق المسكر المجهزة لعملية التقطير تمهيدا لتعبأتها في القوارير المخصصة للبيع، هذا وبعد استكمال الاجراءات التحقيقية والاستدلالية تم احالة الاوراق مع المتهمين الى النيابة العامة.