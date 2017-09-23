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سفير المملكة بالأرجنتين يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى توحيد البلاد

سفير المملكة بالأرجنتين يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى توحيد البلاد
نايف السالم(صدى):

رفع رياض بن سعود الخنيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الــ 87 للمملكة، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز باليمن والخيرات .

وقال الخنيني: إن احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني، هو مصدر فخر واعتزاز بهذه المناسبة التاريخية التي تم فيها جمع الشمل لهذا الوطن المعطاء، واستذكاراً لمسيرة التوحيد لهذا الكيان الشامخ على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ومسيرة أنجاله الملوك من بعده وصولا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ .


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