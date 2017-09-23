نائب أمير المدينة المنورة: الوطن يعيش مرحلة ازدهار

نايف السالم(صدى):

قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني: ” بلادنا الغالية تحتفل اليوم بالذكرى السابعة والثمانين للملحمـة العظيمة لتوحيد وطـن أرسى قـواعده الإمام المـؤسس المـلك عبـدالعزيز بن عـبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -، وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة لاستكمال البناء والعطاء، ليصلوا إلى نهضة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره في زمن وجيز .

وأضاف سموه: إن ما نشاهده من صورة ناصعة محفوفة بالأمن والأمان منذ التأسيس تجسد التفاف الشعب حول القيادة حتى عهدنا الميمون، الذي تواصل فيه بلادنا مسيرة التطوير والتحديث في المجالات كافة، إذ نعيش في عهدهما الزاهر مرحلة ازدهار وعزم على الإنجاز و بناء الإنسان والمكان، لتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين.