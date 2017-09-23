نصرة الحربي: الشهرة بالطريقة هذي خلتني اخسر مصداقية الناس

السبت 23
سبتمبر
اتقِ الله في نفسك بلا شهرة بلا كلام فاضي ، قسماً بالله سيأتي يوم ستقفي فيه بين يدي عزيز مقتدر ، فوالله لن ينفعكِ أحد ممكن يطبلون لكِ ويشجعونكِ على الظهور سافرة ، وستندمين وقت لا ينفع الندم وتتمنين أنكِ لست مشهورة .
لاتوسوسين ي نصرة
الأيام هذي كلها خمول
علشان الناس كانت ف إجازه
فطبيعي يصير في خمول من كثرة النوم غير الجو
هالآيام لاصار امطار تجيب الخمول
بالنسبة للناس وماالناس
لاتحاتين فتتعبين
لاتطقين لهم خبر🤗
المعلق زائر صدقت يتطور الوضع ويصبح وباء شهره غلطة بسيطه احتمال تصول للانتحار، مشاهير افلام امريكية و فنانين انتحرو،
يالقرني ياهوووو تقدر تقول كلامك لختك
مغربيه بنت … تحسب انها سعوديه
يا حليلك يا نصره … ايش تبين بالضبط ؟
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زائر[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 6 ساعات
اتقِ الله في نفسك بلا شهرة بلا كلام فاضي ، قسماً بالله سيأتي يوم ستقفي فيه بين يدي عزيز مقتدر ، فوالله لن ينفعكِ أحد ممكن يطبلون لكِ ويشجعونكِ على الظهور سافرة ، وستندمين وقت لا ينفع الندم وتتمنين أنكِ لست مشهورة .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19660 ] نشر منذ 6 ساعات
لاتوسوسين ي نصرة
الأيام هذي كلها خمول
علشان الناس كانت ف إجازه
فطبيعي يصير في خمول من كثرة النوم غير الجو
هالآيام لاصار امطار تجيب الخمول
بالنسبة للناس وماالناس
لاتحاتين فتتعبين
لاتطقين لهم خبر🤗
،[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 ساعات
المعلق زائر صدقت يتطور الوضع ويصبح وباء شهره غلطة بسيطه احتمال تصول للانتحار، مشاهير افلام امريكية و فنانين انتحرو،
يالقرني ياهوووو تقدر تقول كلامك لختك
علي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 35 دقيقة
مغربيه بنت … تحسب انها سعوديه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13055 ] نشر منذ 2 دقيقتين
يا حليلك يا نصره … ايش تبين بالضبط ؟