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  3. أمريكى يقيم أمام مطار القاهرة منذ 3 أيام بحثا عن تذكرة سفر

أمريكى يقيم أمام مطار القاهرة منذ 3 أيام بحثا عن تذكرة سفر

أمريكى يقيم أمام مطار القاهرة منذ 3 أيام بحثا عن تذكرة سفر
عبده أبوالفضل(صدى):

تشهد صالة السفر بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة مأساة شاب أمريكى فشل فى اللحاق بطائرته المتجهة إلى بلاده عن طريق الإمارات وإضطر للمبيت منذ ثلاثة أيام أمام المطار بحثا عن ثمن تذكرة سفره إلى بلاده .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: كان الشاب الأمريكى توجه بطريق الخطأ إلى مبنى الركاب رقم 3 للسفر على طيران الإتحاد المتجهة إلى أبوظبى ومنها إلى الولايات المتحدة وعندما علم أن الطائرة ستقلع من المبنى رقم 2 توجه إليه ولكن الطائرة أقلعت بدونه وضاعت عليه التذكرة المحجوزة وإتهم رجال الأمن بتسببهم فى ضياع رحلته وإضطر للمبيت أمام مبنى رقم 2 بحثا عن تذكرة سفر لبلاده ومطالبا المساعدة من الركاب والعاملين.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34267 ] نشر منذ 8 ساعات

ماعليه خوف ,,

[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 7 ساعات

خلهم ينفعونك من اتيت لاجلهم
دوك معازيبك خوفو ، وخفرع ، ومنقرع
تركت العم سام . . ونصيت ام الدنيا . . خو دبر حالك ياخواجه . . . رحله سعيده . . .

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 6 ساعات

غبي احمق تارك امريكا ألي فيها احلام الإنسان وجاي لمصر ام الإجرام .

[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 6 ساعات

من جيت للدنيا وانا مامعي شي

واروح منها مامعي شي منها

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 3894 ] نشر منذ 2 ساعتين

صَح إلسانك أخوي ابوفهد الحبلاني العنزي .👍🏽.
.
كلامك كبير ومعانيه كبيره للي يفهمه .

[ عدد التعليقات: 13055 ] نشر منذ 1 ساعة

ما عنده سالفه ممكن يراجع السفاره الامريكيه في القاهره

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ينتظر لحجي يقال له القرني يفزعله

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