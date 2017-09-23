أمريكى يقيم أمام مطار القاهرة منذ 3 أيام بحثا عن تذكرة سفر

عبده أبوالفضل(صدى):

تشهد صالة السفر بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة مأساة شاب أمريكى فشل فى اللحاق بطائرته المتجهة إلى بلاده عن طريق الإمارات وإضطر للمبيت منذ ثلاثة أيام أمام المطار بحثا عن ثمن تذكرة سفره إلى بلاده .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: كان الشاب الأمريكى توجه بطريق الخطأ إلى مبنى الركاب رقم 3 للسفر على طيران الإتحاد المتجهة إلى أبوظبى ومنها إلى الولايات المتحدة وعندما علم أن الطائرة ستقلع من المبنى رقم 2 توجه إليه ولكن الطائرة أقلعت بدونه وضاعت عليه التذكرة المحجوزة وإتهم رجال الأمن بتسببهم فى ضياع رحلته وإضطر للمبيت أمام مبنى رقم 2 بحثا عن تذكرة سفر لبلاده ومطالبا المساعدة من الركاب والعاملين.