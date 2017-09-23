أمريكى يقيم أمام مطار القاهرة منذ 3 أيام بحثا عن تذكرة سفر
تشهد صالة السفر بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة مأساة شاب أمريكى فشل فى اللحاق بطائرته المتجهة إلى بلاده عن طريق الإمارات وإضطر للمبيت منذ ثلاثة أيام أمام المطار بحثا عن ثمن تذكرة سفره إلى بلاده .
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: كان الشاب الأمريكى توجه بطريق الخطأ إلى مبنى الركاب رقم 3 للسفر على طيران الإتحاد المتجهة إلى أبوظبى ومنها إلى الولايات المتحدة وعندما علم أن الطائرة ستقلع من المبنى رقم 2 توجه إليه ولكن الطائرة أقلعت بدونه وضاعت عليه التذكرة المحجوزة وإتهم رجال الأمن بتسببهم فى ضياع رحلته وإضطر للمبيت أمام مبنى رقم 2 بحثا عن تذكرة سفر لبلاده ومطالبا المساعدة من الركاب والعاملين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34267 ] نشر منذ 8 ساعات
ماعليه خوف ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 7 ساعات
خلهم ينفعونك من اتيت لاجلهم
دوك معازيبك خوفو ، وخفرع ، ومنقرع
تركت العم سام . . ونصيت ام الدنيا . . خو دبر حالك ياخواجه . . . رحله سعيده . . .
M-512[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 6 ساعات
غبي احمق تارك امريكا ألي فيها احلام الإنسان وجاي لمصر ام الإجرام .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19660 ] نشر منذ 6 ساعات
ليش مصر مافيها سفارةأمريكية
تروح لها🤔
ثلاث ايام وش قاعد تسوي🙂
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 6 ساعات
من جيت للدنيا وانا مامعي شي
واروح منها مامعي شي منها
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3894 ] نشر منذ 2 ساعتين
صَح إلسانك أخوي ابوفهد الحبلاني العنزي .👍🏽.
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كلامك كبير ومعانيه كبيره للي يفهمه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13055 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عنده سالفه ممكن يراجع السفاره الامريكيه في القاهره
مراد علم دار[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ينتظر لحجي يقال له القرني يفزعله