غدا العروس تحتفل باليوم الوطني 87 بثقافة وفنون جدة

نايف السالم(صدى):

تحتفل مدينة العروس غدا السبت ولمدة يومين باليوم الوطني التي تنضمه وزارة الثقافة والاعلام بمقر جمعية الثقافة والفنون بجدة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

من جهته اوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة د. عمر الجاسر ان الجمعية سخرت كافة امكانياتها وكافة العاملين لانجاح الحفل بالشكل الذي يليق بالوطن.

وبين د. الجاسر ان البرنامج الزمني ملئ بالفعاليات على مدار اليومين حيث ستقيم فرقة شباب الرياحين بعض الرقصات الوطنية وكذلك فرقة الفنون الشعبية بالجمعية ستقدم الالوان الشعبية بقيادة الاستاذ سعود البرقاوي في بهو الجمعية .

ويتخلل الحفل معرض وورشة الفن التشكيلي ويشرف عليها الاستاذ نبيل طاهر ومعرض اخر للتصوير الفوتوغرافي واللذان يعرضان انجازات المملكة من النهضة والتطور ويشرف على معرض التصوير الاستاذ سلطان منديلي .

كما يشمل البرنامج باستضافة 3 شعراء يتغنون في الوطن الغالي بمشاعر ملتهبة بالعواطف والحب ويكون ضيف اليوم الاول الشاعر ضياء خوجة واليوم الثاني الشاعر خالد بن علي والشاعر الصهيب العاصمي

وتشارك لجنة المسرح بالجمعية بمسرحية فخر واعتزاز وهو عمل جديد لابناء الشهداء الابطال عبارة عن مونولوج بعنوان (ابناء الشهيد ).

واكد الدكتور عمر الجاسر الى ان الوفاء بالوطن لايكون بالمنابر والخطب وانما بالجنود المجهولين الذين سخروا انفسهم لرفع راية الوطن مقدمين انفسهم ارواحههم فداء وذودا عن حمى الوطن لهذا سنقدم لهم هذه المسرحية بعنوان ابناء الشهيد .

وشكر د.الجاسر وزارة الثقافة والاعلام لاختيار جمعية الثقافة والفنون بجدة مقرا للاحتفال بهذه المناسبة كما قدم شكره للقائمين على الحفل من الشعراء والمطربين والفرق الشعبية ووسائل الاعلام المختلفة والعاملين بالجمعية الذين بذلوا كل وقتهم وجهودهم لانجاح الفعالية في عروس البحر الاحمر.