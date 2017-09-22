الأخضر يكسب سريلانكا بعشرة أهداف نظيفة بتصفيات آسيا للناشئين

نواف السالم(صدى):

كسب منتخب الناشئين لكرة القدم نظيره السريلانكي بعشرة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الرياض بالرياض ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا للناشئين لكرة القدم .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأخضر إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المنتخب الأردني الذي تعادل بدون أهداف مع نظيره الأوزبكي الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر.

يذكر أن صاحب المركز الأول يتأهل للنهائيات التي ستقام العام المقبل 2018، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات العشرة .