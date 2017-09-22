نجاة 400 راكب على متن طائرة إماراتية من الموت المحقق

ابوظبي(صدى):

نجا 400 راكب على متن طائرة تابعة للخطوط الإماراتية من الموت المحقق، حين انخفضت الطائرة بشكل مرعب واقتربت من الأرض قبل دخولها أحد مطارات موسكو قبل أن ترتفع مجددًا.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا في الواقعة، فيما تشير التكهنات إلى احتمال الخطأ البشري من قبل طاقم الطائرة.

وقال مصدر قريب من التحقيق: إن السبب يعود، على الأرجح، لأخطاء ارتكبها الطاقم أو لخلل فني؛ بحسب روسيا اليوم.

وتشير التفاصيل إلى أن الطائرة طراز ” A380 ” كان على متنها 400 راكب، كانت تقوم بعملية هبوط في مطار دوموديدوفو بموسكو، يوم 10 سبتمبر الجاري، وانخفضت فجأة إلى مستوى 120 مترًا فوق الأرض، ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية، ومن ثم ارتفعت مرة أخرى، وطافت مرة أخرى حول المطار قبل الهبوط الناجح.

التحقيقات الأولية أظهرت أن أفعال المراقبين الجويين كانت صحيحة تمامًا، كما كانت وسائل الرقابة الفنية في المطار تعمل بشكل طبيعي.

ولم يبلغ طاقم الطائرة المراقبين الجويين بحدوث أي خلل فني، ولم يطلق طلب الاستغاثة.

وتم الكشف عن هذا الحادث الطارئ، أمس الخميس، إذ قالت مصادر في المطار: إن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المطار إلا خلال المحاولة الثالثة. وتُجري الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تحقيقًا في أسباب الحادث.