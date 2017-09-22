شرطة دبي توضح حقيقة احتجاز بريطاني

دبي(صدى):

نشرت شرطة دبي بيانا لها اليوم الجمعة، توضح خلاله حقيقة الخبر المتداول بعنوان ” شرطة دبي تحتجز بريطانيا رفع إصبعه بإشارة بذيئة في الشارع ” ، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وجاء في البيان: بالاشارة إلى الخبر المتداول في وسائل الاعلام بعنوان ” شرطة دبي تحتجز بريطانيا رفع إصبعه بإشارة بذيئة في الشارع ” ، أكدت القيادة العامة لشرطة دبي عن قيام المدعو (ج.ا) بريطاني الجنسية بفعل فاضح علني عندما كان يقود سيارة شركة تأجير على شارع الخيل باتجاه المبلغ (ع.غ) اسيوي الجنسية برفقته زوجته واطفاله مما ادى بالأخير الى تقديم بلاغ تجاه المدعو (ج.ا).

وتبين المدعو غادر الدولة بعد الواقعة وأثناء عودته بتاريخ ١٠ سبتمبر الجاري تم ضبطه وإحضار المبلغ (ع.غ) ولكن باءت جميع محاولات الصلح والتنازل لانه اعتبر الفعل الفاضح إهانة له أمام زوجته وأطفاله والمساس بكرامته والتقليل من قيمته أمام أسرته وقد تم تحويل البلاغ الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وإذ تؤكد شرطة دبي للجميع من المقيمين والزائرين والمواطنين انهم متساويين أمام القانون وتحرص شرطة دبي على الشفافية والوضوح والموضوعية مع الجميع.

واحتوى خبر احتجاز بريطاني في دبي على العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والتي تجعل الحقائق غير واضحة أمام المجتمع، وتم نشره على موقع احدى أكبر الشبكات الإعلامية العالمية ويتضمن تصريحات من منظمات غير رسمية.