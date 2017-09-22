كلمة لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني ٨٧

حسين العلي(صدى):

كل الأيام للوطن..

ولكن أقل التقدير يوم ..

نعجز أن نكرّم الوطن اليوم بكلمة تقف على أوتار ألسنتنا وأيدينا

مما تقدم من جهود وأمان و حماية دون أن تفنى

المملكة اليوم كـ كتف الأب الحاني الذي يقدم لأبناء موطنه بتفانٍ دائم .. من أول عائلٍ ومؤسس للمملكة الى آخر عائلٍ ومقدم للمملكة من خدمات تحُف المواطن وحماية لاتكفيها كلمة ولا يوم..

الوطن ..

اليوم يحق لكل فرد صغيراً كان أم كبيراً مولوداً أم رضيعاً أن يقبّل جبين الأب الحنون هذا على ماقدم لنا.

مملكتنا و مليكنا

حفظ الله الوطن والراية الخضراء وخادم هذا الوطن وسدد خطاهم ووفقهم بحق كلمة (لا إله الا الله .. محمداً رسول الله)

اليوم الوطني

يختصر تاريخ دولة بأكملها في يوم

وباسم كل فرداً في مملكتنا الرشيدة أهنىء نفسي وموطني ومليكنا

على هذا السلام والأمن أدامه الله علينا وعلى كل فرد وحفظ رايتنا وأمننا.

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

د/مصطفى بن جميل بلجون