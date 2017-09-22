جمعية حياة بالمدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية حياة الخيرية للخدمات الطبية والصحية التطوعية وعلاج المرضى بمنطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مدير موارد بشرية، ومدير تنمية موارد مالية ” .

وأبرزت الجمعية أن ذلك وفق الشروط التالية:

– مؤهل جامعي.

– خبرة (5) سنوات في نفس التخصص.

– تحمل ضغوط العمل.

– مهارة في إدارة فرق العمل.

– مهارة في التخطيط والتنظيم.

وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:

– رواتب منافسة.

– بيئة إبداعية.

– علاوة سنوية.

– تدريب وتطوير.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) والتقديم متاح حتى يوم الخميس 14 محرم 1439هـ.