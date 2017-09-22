جمعية حياة بالمدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
أعلنت جمعية حياة الخيرية للخدمات الطبية والصحية التطوعية وعلاج المرضى بمنطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مدير موارد بشرية، ومدير تنمية موارد مالية ” .
وأبرزت الجمعية أن ذلك وفق الشروط التالية:
– مؤهل جامعي.
– خبرة (5) سنوات في نفس التخصص.
– تحمل ضغوط العمل.
– مهارة في إدارة فرق العمل.
– مهارة في التخطيط والتنظيم.
وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:
– رواتب منافسة.
– بيئة إبداعية.
– علاوة سنوية.
– تدريب وتطوير.
وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) والتقديم متاح حتى يوم الخميس 14 محرم 1439هـ.
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