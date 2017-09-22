  • الجمعة 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. جمعية حياة بالمدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جمعية حياة بالمدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جمعية حياة بالمدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية حياة الخيرية للخدمات الطبية والصحية التطوعية وعلاج المرضى بمنطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مدير موارد بشرية، ومدير تنمية موارد مالية ” .

وأبرزت الجمعية أن ذلك وفق الشروط التالية:

– مؤهل جامعي.

– خبرة (5) سنوات في نفس التخصص.

– تحمل ضغوط العمل.

– مهارة في إدارة فرق العمل.

– مهارة في التخطيط والتنظيم.

وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:

– رواتب منافسة.

– بيئة إبداعية.

– علاوة سنوية.

– تدريب وتطوير.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) والتقديم متاح حتى يوم الخميس 14 محرم 1439هـ.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *