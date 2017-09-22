شرطة جازان تعثر على مسن العارضة وشقيقته جثتين متحللتين
عثرت الجهات الأمنية بجازان اليوم الجمعة، على مسن العارضة وشقيقته وقد فارقا الحياة، اللذين فُقدا من منزل أسرتهما بمحافظة العارضة في رمضان الماضي، بعد أربعة أشهر من البحث.
وعثر على جثتَي المسن وشقيقته متحللتَين؛ ما يؤكد أن الوفاة حدثت منذ فترة طويلة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19762 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوةالا باالله
الله يرحمهم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3949 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19062 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يرحمهم جميع