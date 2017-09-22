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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

شرطة جازان تعثر على مسن العارضة وشقيقته جثتين متحللتين

شرطة جازان تعثر على مسن العارضة وشقيقته جثتين متحللتين
حسن الجعفري(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بجازان اليوم الجمعة، على مسن العارضة وشقيقته وقد فارقا الحياة، اللذين فُقدا من منزل أسرتهما بمحافظة العارضة في رمضان الماضي، بعد أربعة أشهر من البحث.

وعثر على جثتَي المسن وشقيقته متحللتَين؛ ما يؤكد أن الوفاة حدثت منذ فترة طويلة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3949 ] نشر منذ يوم واحد

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .

[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ يوم واحد

الله يرحمهم

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