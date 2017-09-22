شرطة جازان تعثر على مسن العارضة وشقيقته جثتين متحللتين

حسن الجعفري(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بجازان اليوم الجمعة، على مسن العارضة وشقيقته وقد فارقا الحياة، اللذين فُقدا من منزل أسرتهما بمحافظة العارضة في رمضان الماضي، بعد أربعة أشهر من البحث.

وعثر على جثتَي المسن وشقيقته متحللتَين؛ ما يؤكد أن الوفاة حدثت منذ فترة طويلة.