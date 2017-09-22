سقوط جزء من سقف كنيسة القيامة بالقدس دون إصابات

القدس المحتلة(صدى):

سقط اليوم الجمعة جزء من سقف كنيسة القيامة بمدينة القدس دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن مئات المصلين المسيحيين كانوا موجودين في الكنيسة لحظة الحادث، فيما اُغلقت الكنيسة لبعض الوقت لحماية المصلين ولمتابعة ظروف سقوط هذا الجزء ولتفادى تطوره.

وتعتبر كنيسة القيامة من أهم الأماكن المسيحية في العالم، ويؤمها سنوياً مئات الآلاف من المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وتقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، وبُنيت فوق الجلجلة أو الجلجثة، وهى مكان الصخرة التى يعتقد المسيحيون بأن النبى عيسى عليه السلام قد صُلب عليها.