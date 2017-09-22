بالصور.. أهالي الطوال يشيعون شهيد الواجب علي عواف
أدى المصلون بمحافظة الطوال اليوم الجمعة، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول علي بن يحي عبده عواف من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي ، يتقدمهم محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وزملاء وأقارب الشهيد ، وذلك بقرية المباركة الجنوبية بالمحافظة .
ونقل محافظ الطوال لوالد وأقارب الشهيد تعازي القيادة، مؤكدًا اعتزاز الجميع بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ، سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة .
وعبر والد وذوو الشهيد من جانبه عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حدود الوطن ، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لكل من شارك في مواساتهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .
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