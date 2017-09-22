بالصور.. أهالي الطوال يشيعون شهيد الواجب علي عواف

حسن الجعفري(صدى):

أدى المصلون بمحافظة الطوال اليوم الجمعة، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول علي بن يحي عبده عواف من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي ، يتقدمهم محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وزملاء وأقارب الشهيد ، وذلك بقرية المباركة الجنوبية بالمحافظة .

ونقل محافظ الطوال لوالد وأقارب الشهيد تعازي القيادة، مؤكدًا اعتزاز الجميع بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ، سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة‪ .‬

وعبر والد وذوو الشهيد من جانبه عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حدود الوطن ، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لكل من شارك في مواساتهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .