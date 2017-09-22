رئيس هيئة الرياضة: اليوم الوطني يحفزنا على العطاء

نواف السالم(صدى):

رفع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولكافة أبناء الوطن العزيز بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد هذه البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وقال آل الشيخ: ” هذه مناسبة غالية نستعيد معها ملحمة تاريخية تحفزنا في كل عام للبذل والعطاء والعمل على رفعة وطننا والإسهام في مسيرته التنموية العظيمة، ففي هذه الذكرى الوطنية الخالدة نستحضر مسيرة عظيمة للملك المؤسس في وضع اللبنات الأولى لهذا الكيان الذي بتوفيق الله يشكل اليوم أعظم وحدة عرفها التاريخ الحديث بفضل إخلاص قادته ووفاء شعبه ” .