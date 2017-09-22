170 قتيلاً حوثيا في جبهة حرض خلال 3 أيام

فهمي محمد(صدى):

لقي ١٧٠ عنصراً من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية؛ خلال الثلاثة الأيام الماضية في المعارك الدائرة في جبهة حرض الحدودية مع السعودية.

وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة: إن ميليشيا الحوثي والمخلوع استقبلت خلال الثلاثة الأيام الماضية أكثر من ١٧٠ عنصراً من مقاتليها في مبنى قيد الإنشاء في مديرية حيران المحاذية لمديرية حرض؛ قبل أن يتم توزيعهم إلى قراهم وعلى مستشفيات المحافظة.

وأضافت: ” استقبل مستشفى الجمهوري بالمحافظة خلال اليومين الماضيين، عشرات الجثث بينهم قيادي حوثي يدعى أبو أمجد الجبري، مسؤول الإمداد والإسناد بجبهة حرض.

وأكدت مصادر يمنية أخرى بمديرية المفتاح، أن المديرية استقبلت يومي الأربعاء والخميس الماضيين عشرات القتلى من أبنائها لقوا مصرعهم في المعارك الأخيرة بجبهة حرض.

يشار إلى أن ميليشيات الانقلابيين تعرضت لخسائر فادحة في جبهتَيْ حرض وميدي؛ ولاسيما في المعارك الأخيرة التي دارت بينها وبين قوات التحالف، بالإضافة إلى الجيش اليمني في وادي بن عبدالله بجبهة حرض.