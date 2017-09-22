ملكة جمال تركيا تدفع ثمن تغريدة عن ” الانقلاب “

أنقرة(صدى):

سحبت الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال تركيا، اللقب من العارضة أتير أسين، بعد فوزها به الليلة الماضية في إسطنبول على إثر اكتشاف تغريدة سابقة لها شبهت فيها دم ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي بدم الحيض.

وقالت الجهة المنظمة للمسابقة على موقعها الرسمي إنها قررت سحب الجائزة لأنها “ لا يمكنها أن تقبل برسالة بهذا الشكل ” ، وتم منح لقب ملكة جمال تركيا لعام 2017 للمتسابقة صاحبة المركز الثاني أسلي سومين، التي ستمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في الصين.