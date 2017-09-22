التعليم: نهتم بالملاحظات المقدمة على المناهج

العنود العتيبي(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابة في ” تويتر ” بأن وكالة المناهج والبرامج التربوية تهتم بالملاحظات على المناهج، ويتم التعامل مع كل الملاحظات بعناية،وتحرص الوكالةعلى تعديل ما يثب صحّته منها.

وأضاف بأن وكالة المناهج والبرامج التربوية عاملت مسبقًا بحرص مع عدد من ملاحظات المهتمين بالتعليم، الغيورين عليه، وعدلت بعض الكتب بناء على ملاحظاتهم وننبه إلى أنّ كثيراًمما تناقله مواقع التواصل الاجتماعي من أخطاء في المناهج هذه الأيام مأخوذ من مناهج غير سعودية، أوملاحظات سابقة تم تعديلها، مشيراً بأن وكالة المناهج والبرامج التربوية بالوزارة ترحب باستقبال الملاحظاتكم والاقتراحات على موقع تواصل .

وختم حديثة قائلا ان موقع تواصل يتيح أمام المهتمين بالتعليم أن يقدموا ملاحظاتهم البنّاءة، حيث تحرص الوزارة على النظر بعين الاهتمام إلى كل ما يردهاعلى الموقع.