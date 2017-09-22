بالفيديو.. أمانة تبوك: في يوم الوطن لا تكن سببًا بتعاسة الآخرين

محمود البلوي(صدى):

وجهت أمانة تبوك فيديو توعويًّا مؤثرًا يهدف لضرورة الاحتفال بيوم الوطن في الأماكن التي تليق بالوطن والابتعاد عن عرقلة حركة السير التي قد تؤدي إلى كارثة وتعاسة الآخرين، ونبهت الأمانة بأن الشوارع والميادين ليست مكانًا للاحتفالات احتفل معنا بالوطن في الأماكن التي نليق بالوطن.

يُذكر أن أمانة منطقة تبوك قامت بتجهيز منتزه الأمير فهد بن سلطان لإقامة فعاليات اليوم الوطني بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، ونفذت أعمالًا زراعية واسعة ما بين تجديد المسطحات الخضراء وزراعة الورود وتزيين المواقع بأساور الزينة الكهربائية وتركيب الإعلام واللوحات الإعلانية التي تحمل العبارات الوطنية التي تعكس البهجة والاعتزاز بهذه الذكرى العطرة لوطن العز والمجد؛ حيث ستتم إقامة فعاليات وبرامج متعددة على مدى يومي ” السبت والأحد ” القادمين من الساعة الخامسة عصرًا إلى الثانية عشرة ليلاً.