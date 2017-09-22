المرور تطالب السائقين بتجنب 9 مخالفات في اليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

طالبت الإدارة العامة للمرور، السائقين، بتجنب 9 مخالفات تعرض مرتكبها للعقوبة، في اليوم الوطني الـ87 للمملكة، ومن تجاوز التعليمات والأنظمة خلال الاحتفالات.

وتضمنت المخالفات التسع المشار إليها: تغيير لون المركبة، وضع ملصقات أو عبارات، إخفاء لوحات المركبة، الخروج من نوافذ المركبات للاستعراض، الترجل من المركبة وسط الطريق ومضايقة الآخرين، السير في شكل مواكب، تعمد إزعاج الآخرين باستخدام منبه السيارة، والوقوف في الممنوع.