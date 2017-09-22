مسئولو وأهالي القطيف يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

رفع عدد من مسئولي وأهالي القطيف التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة وقالوا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بهذه المناسبة إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – رحمه الله – في توحيد المملكة تحت راية ” لا اله إلا الله محمد رسول الله ” ، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات .

وأضافوا: ” تأتي ذكرى اليوم الوطني لتكون شاهداً من صفحات التاريخ المجيد على ملاحم الوحدة وبطولات المؤسس الفذ الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين أسسوا وطناً ينعم بالأمن والأمان والوحدة والاستقرار ويعتلي قمم المجد ويحتل موقع الصدارة بين دول العصر الحديث، وبعد الملك المؤسس سار أبناؤه البررة ملوك البلاد وقادوا المسيرة إلى مراتب الرقي والتقدم في كل مجالات الحياة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود ـ حفظه الله.