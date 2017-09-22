” حفر الباطن ” تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت بلدية محافظة حفر الباطن استعداداتها الخاصة باستقبال المواطنين والمقيمين والزوار بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية أنهت استعداداتها لليوم الوطني الـ 87 ، بتنفيذ عدد من الأعمال، وقامت بتجهيز وتهذيب المسطحات الخضراء والاماكن العامة للاحتفال في ذكرى اليوم الوطني و تكثيف أعمال النظافة والصيانة وتركيب عقود الزينة الكهربائية وتهيئة الحدائق والميادين حيث تم تركيب العديد من عقود الزينة المضيئة والمختلفة الألوان وتركيب مجسمات مضيئة بأشكال هندسية جمالية متنوعة بالإضافة للإنارة المضيئة على الأشجار والنخيل وتركيب أشجار مضيئة وبالوان مختلفة وتم تزيين الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والشوارع الرئيسية بمحافظة حفر الباطن.

وأبان الحسيني أن البلدية قامت بتركيب وتزيين المحافظة بأكثر من 3000 علم للمملكة على كافة الميادين والطرق الرئيسية بالمدينة اضافة الى الهجر والمراكز التابعة لمحافظة حفر الباطن، وتم تركيب أكثر من 60 لوحة على أعمدة الإنارة تتضمن عبارات وطنية بمناسبة هذه الذكرى الغالية لليوم الوطني .