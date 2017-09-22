” المناخرة ” : في يوم الوطن تتجسد معاني الوفاء

نايف السالم(صدى):

رفع الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة، مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال التهنئة للقيادة، وإلى أفراد الشعب بمناسبة الذكرى الـ 87 للمملكة ، مؤكدا أن اليوم الوطني تتجسد فيه معاني الوفاء والاعتزاز بكل منجزات النهضة التي قوامها الأمن والاستقرار وعمودها الحب المتبادل بين القيادة والشعب.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، ” اليوم الوطني يوم عزيز على النفوس، مشيرا إلى أن هذا اليوم نستذكر الجهود العظيمة التي بذلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله – وأبناءه الملوك البررة من بعده ، التي كان من أبرزها إرساء الأمن و تعزيز الاقتصاد وتنمية مكانة المملكة حتى وصلت دولتنا الي مصاف الدول العالمية علمياً وثقافياً واقتصادياً.