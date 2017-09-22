الجبير يستعرض مع وزير خارجية الكونغو تعزيز العلاقات الثنائية

نايف السالم(صدى):

التقى وزير الخارجية عادل الجبير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، برازافيل جان كلود جاكوسو.

واستعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية الكونغو، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام وزير الخارجية، رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عادل بن أحمد الجبير، بنشاط مكثف؛ حيث التقى خلال وجوده بنيويورك عددًا كبيرًا من رؤساء الدول ووزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين؛ لبحث القضايا المشتركة.