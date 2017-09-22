الأخضر يواجه غانا خلال أيام الفيفا 10 أكتوبر

نواف السالم(صدى):

تقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب غانا في أيام الفيفا، خلال شهر أكتوبر المقبل يوم 10 من الشهر نفسه، وستكون المباراة الثانية بعد لقاء جامايكا التي ستكون في 7 من شهر أكتوبر وتعتبر المباراة الثانية للمدرب الجديد للمنتخب السعودي الأرجنتيني باوزا والذي وقع عقده مع الإتحاد السعودي رسمياً مساء أمسٍ الخميس والذي سينتهي بنهاية بطولة أمم آسيا 2019م.

وتأتي هذه المواجهة الودية في أيام الفيفا لاستغلال إمكانية صعود المنتخب السعودي في سلم ترتيب المنتخبات عالمياً.