ميسي ورونالدو ونيمار مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، القائمة النهاية للمرشحين، لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشملت القائمة، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وقاد كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، كما حصل على البطولة ذاتها العام الماضي، بعد انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية.

فيما حصد ميسي، جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة، بعدما أصبح هداف الدوريات الخمس الكبرى برصيد 37 هدفًا.

كما قدّم نيمار، موسمًا جيدًا مع برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ولعب دورًا كبيرًا في فوز البلوجرانا على البي إس جي في أشهر ريمونتادا في تاريخ التشامبيونزليج.