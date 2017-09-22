مواطنة توثق بالفيديو سرقة مقنعين لمدرسة بالدمام

عادل الحربي(صدى):

كشفت مواطنة من مدينة الدمام، حادثة سرقة لإحدى المدارس قام بها مقنّعون؛ بعد توثيقها للحادثة عبر كاميرا الجوال.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إنه عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، أبلغت مواطنة مركزَ العمليات الأمنية عن ملاحظتها لشخصين مقنّعين يقومان بالقفز داخل إحدى المدارس الواقعة بحي أحد بمدينة الدمام، وقد تمكنت من توثيق فعلهما من خلال كاميرا هاتفها النقال، وزوّدت الجهة المختصة بمقطع الفيديو.

وأضاف: ” على الفور، وبعد تلقي البلاغ، هُرعت دوريات الأمن للموقع ومحاصرة المدرسة والقبض على الجناة بداخلها؛ حيث تَبَيّن أنهما وافدان عربيان في العقد الثاني من العمر، كما ضُبط بحوزتهما حقيبةٌ تحتوي على أدوات وعدة وأقنعة للوجه ” .

وبيّن ” الرقيطي ” ، أنه تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، وتمهيداً لإحالتهما وملف القضية لدار الملاحظة الاجتماعية.

وتشيد شرطة المنطقة الشرقية بالدور الذي قامت به المواطنة في الإبلاغ عن الجناة، وتزويد جهة الاختصاص بمادة التسجيل التي توثّق فعلهما؛ مما أسهم في القبض عليهما في حينه، وقبل تمكنهما من تنفيذ جريمتهما والهرب.