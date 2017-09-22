6 تطبيقات صينية ضمن قائمة الأكثر شعبية على نظام أندرويد

بكين(صدى):

كشف تقرير حديث من موقع straitstimes أن التطبيقات الصينية المتاحة على نظام تشغيل أندرويد أصبح لها شعبية كبيرة للغاية بين المستخدمين حول العالم.

وأشارت التقارير إلى أن تطبيقات أندرويد التى يطلقها الناشرون الصينيون تهيمن على قائمة تطبيقات الأندرويد الأكثر استخدامًا في العالم، وهذا وفقًا للإحصاءات الحديثة.

وهناك 6 من أفضل 10 تطبيقات أندرويد تم تصنيفها الأكثر استخدامًا في يوليو كانت من الصين، وهو الأمر الذي أوضحته شركة الأبحاث App Annie المتخصصة في بيانات تطبيقات الهواتف، فعندما يتعلق الأمر بالتطبيقات على كل من نظامي التشغيل ios وأندرويد، يحتل تطبيق WeChat المركز الثالث، بالإضافة إلى أن هناك 4 ألعاب أطلقت من قبل مطورين من الصين تأتي ضمن أفضل 5 ألعاب شعبية على مستوى العالم.

وأظهرت الأبحاث من مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية أن تطبيقات الألعاب والموسيقى والتصوير والفيديو والتسوق هي الأكثر شعبية في الصين، كما أن الصين لديها حوالى 751 مليون مستخدم للإنترنت و724 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف النقال اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي.

وأنفق المستهلكون والمعلنون الصينيون 790 مليار دولار أميركي عبر منصات الهواتف الذكية في عام 2016، وبحلول عام 2021، سيزداد العدد بشكل كبير ليصل إلى 2.59 تريليون دولار أميركي، وهو الأمر الذي يفسر الشعبية التي تحظى بها تطبيقات أندرويد الصينية.