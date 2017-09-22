بالصور.. ” فيسبوك ” يستأجر مقرًا بناطحة سحاب مقاومة للزلازل

متابعات(صدى):

استأجرت شركة ” فيسبوك ” مساحة مكتبية بناطحة سحاب متعددة الاستخدامات بمدينة فيرمونت، والتي ستصبح أطول مبنى سكني على الساحل الغربي للولايات المتحدة فور الانتهاء من بنائها هذا العام.

ويتكون المبنى المقاوم للزلازل من 70 طابقًا في الحي المالي في سان فرانسيسكو، وسيضم ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف من موظفي ” فيسبوك ” و ” إنستجرام ” ، تقرر توزيعهم على 33 طابقًا.

وستكون المساحة المكتبية البالغة 436 ألف قدم مربعة (40.5 ألف متر مربع) هي أول موقع لـ ” فيسبوك ” في سان فرانسيسكو، علمًا بأن الصفقة تشكل أكبر عقد تأجير لمساحة مكتبية في سان فرانسيسكو خلال آخر ثلاث سنوات، وفقًا لـ ” سان فرانسيسكو بزنس تايمز ” .

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيجار المطلوب وصل إلى نحو 80 دولارًا للقدم المربعة شهريًا، أي ما يعادل 35 مليون دولار للمساحة بأكملها.