إماراتي يهدي شعب المملكة 20 ألف شجرة احتفالا باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

احتفالا باليوم الوطني للمملكة الـ87، أطلق المواطن الإماراتي سالم صالح القايدي صاحب مزارع ومشاتل القايدي مبادرتة بهذه المناسبة الغالية من خلال توزيع 20 ألف شجرة صحراوية على المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال القايدي صاحب المزارع، إن هذه المبادرة الأخوية جاءت تقديرًا ومشاركة من عيال زايد الخير إلى أبناء سلمان الحزم، وتوطيدًا للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص دوما على مشاركة شقيقتها السعودية في كافة المناسبات والاحتفالات، مما يؤكد متانة وصلابة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف ” القايدي ” الذي أشتهر بمبادراته الوطنية، أن العلاقات بين الإمارات والسعودية تاريخية أزلية لا يمكن زعزعتها، فهي مربوطة بروابط الدم والعادات والتقاليد والهوية العربية، بالإضافة للترابط القوي بين الشعبين والمصير المشترك.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو مشاركة الشعب السعودي فرحته وتقديم أنواعا من الأشجار الصحراوية التي تلاقي رواجا وإقبالا من المواطنين والمقيمين على أرض الممكلة.

وبين إلى أن توزيعها سوف يخصص له نقاطاً معينة في الرياض ومدينة الخرج والبداية سوف تكون في الدرعية بالرياض.