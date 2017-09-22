بالصور.. ” الزندي ” يرعى احتفال مدرسة أحد بالنجيل باليوم الوطني

حامد العمري(صدى):

أقامت مدرسة أحد بالنجيل حفل اليوم الوطني صباح أمس الخميس ، وذلك بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم المخواة الأستاذ عثمان عبدالله الزندي.

حيث بدأ الحفل بتدشين المعرض الفني والذي كان من عمل وإنتاج الطلاب ، ثم تجول الزندي في فصول ومرافق المدرسة ، والتقى طلابها ومعلميها وأشاد بما يُقدم للطلاب من جهود كبيرة ومميزة.

بعد ذلك انتقل الجميع لمقر الحفل ، والذي بدأ بآي من الذكر الحكيم تلاها الطالب عبدالرحمن عطيه ، ثم كلمة قائد المدرسة الاستاذ مطر رزق الله والذي تطرق لمسيرة المملكة، وتاريخها، وأبرز مراحلها، ومعالمها، وإنجازات ومآثر هذا الوطن المعطاء .

ثم ألقى الطالب مهند أحمد يحي ” ابن أحد جنودنا الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي ” كلمة زملائه الطلاب ، والذي أكدوا فيها فخرهم وعزهم وولاءهم وتضحيتهم لهذه البلاد الطاهرة ، بعدها قدم الطالب حاتم علي قصيدة وطنية حماسية تفاعل معها الحضور .

تلاه عرض مرئي عن توحيد المملكة .

وفِي الختام ألقى مدير الإشراف التربوي بتعليم المخواة الأستاذ / عثمان الزندي كلمة تطرق فيها للأمن والأمان وماتنعم به المملكة من خير وتطور في شتى المجالات معربا عن شكره وتقديره لادارة وطاقم العمل في مدرسة أحد بالنجيل على هذا الحفل والذي شارك فيه الجميع .

وفي ختام الحفل قام الزندي بتسليم الهدايا للطلاب بمناسبة ذكرى اليوم الوطني .