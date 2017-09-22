” وكيل الداخلية ” : يومنا الوطني محفور في ذاكرة التاريخ

سعيد العجل(صدى):

قال معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود وكيل وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني إن المتابع لمسيرة المملكة ومراحل تطورها منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- ومن بعده أبنائه الملوك -رحمهم الله- يجد الكثير من الإنجازات، التي تحققت في عهد كل منهم في مختلف القطاعات والمجالات .

وأضاف: وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نعيش اليوم الذكرى الـ87 لليوم الوطني،هذا الحدث التاريخي الهام هويوم محفور في ذاكرة التاريخ ومنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي وبلادنا بفضل الله تنعم في عهده رعاه الله بنهضة شاملة، ومسيرة تنموية حديثة تحققت فيها أحلام أبناء هذا الوطن من خلال التنمية المستدامة والرؤى الجديدة، وخطط طموحة وعملاقة، وقفزات نوعية أوصلت اسم المملكة إلى مراكز متقدمة في مختلف الميادين.

وقال إنه يوم اعتزاز بالماضي لهذا الوطن وفخر نعيشه ويعيشه أبناء هذا البلد بقيادة ملك الحزم والعزم/ سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله,هذه القيادة الرشيدة التي استطاعت أن تطبق مفهوم التمكين للأجيال الشابة في كافة المجالات من خلال رؤية 2030 لتحقق انطلاقة جديدة لمملكتنا نحو عالم ومجتمع متقدم ينافس دولآ متقدمة في مجالات مختلفة، فاليوم الوطني فرصة لاستشعار ما قدمه أجدادنا من تضحيات وجهد, ودافعٌ لنا لنمضي قُدُمًا في سبيل خدمة هذا الوطن المعطاء الذي يتميز بدعم مسيرة الشباب للنهوض بكافة القطاعات في بلادنا، فأصبحنا نجد أن الازدهار والتقدم سمة بارزة لهذا الوطن.

وختم أدعو الله عز وجل بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة التي تعلمت من المؤسس العظيم قواعد الحكم و شموخه حفظ الله المملكة و قيادتها وشعبها.