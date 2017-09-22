المملكة تفوز بعضوية مجلس إدارة ” الدولية للتقييس “

نايف السالم(صدى):

فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO للفترة ما بين 2018 إلى 2020 م، وذلك خلال الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية للمنظمة والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين.

وشهدت الفترة السابقة للاجتماع نشاطاً مكثفاً من وفد هيئة المواصفات الذي ترأسه معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات على هامش الاجتماع لتنسيق التعاون والتكامل في نشاطات التقييس مع هيئات التقييس الإقليمية مثل هيئة التقييس الخليجية والمنظمة العربية للتعدين والتنمية الصناعية وأجهزة التقييس في الدول الشقيقة والصديقة.

ورفع محافظ هيئة المواصفات أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن انتخاب الهيئة لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس يأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق ريادة المملكة العربية السعودية في نشاطات التقييس، ويؤكد مكانة المملكة وتأثيرها الدولي والإقليمي، ويعكس النجاحات التي تحققها المملكة على كافة الأصعدة في ظل قيادتها الحكيمة والمحفزة للتميز والريادة.

وأوضح ” القصبي ” أن الدورة الأربعين من الجمعية العمومية لأيزو تم انعقادها هذا العام تحت عنوان ” أذهان منفتحة للتغيير ” ، وتناولت عدة محاور من أبرزها دور المواصفات القياسية في دعم التحول الرقمي الصناعي، وكذلك أهمية التكامل بين الشركاء من أجهزة التقييس لتحقيق النجاح في خدمة المستفيدين، والحاجة لخدمة مجال الاستدامة والعمل الإنساني والإنمائي، وبعض المحاور الأخرى ذات الصلة.