بالصور.. بدء بيع ” آيفون 8 ” في متاجر ” آبل ” حول العالم

سيدني(صدى):

يعد متجر ” آبل ” في مدينة سيدني الأسترالية، أول منفذ في العالم يبيع جوال ” آيفون 8 ” ، عندما فتح أبوابه صباح اليوم الجمعة، ليزدحم خلال لحظات بالمعجبين بمنتجات الشركة الأمريكية الذين خيم بعضهم بجوار المتجر قبل أيام.

وأصبح امتداد طوابير الزبائن أمام متاجر ” آبل ” تقليدًا شائعًا عند إطلاق منتج جديد للشركة، لكن هذه الظاهرة يعتقد أنها ستهدأ هذا العام في ظل انتظار الكثيرين طرح جوال ” آيفون إكس ” في نوفمبر المقبل.

ويأتي الجوال ” إكس ” بعد مرور عشرة أعوام على إصدار أول نسخة من ” آيفون ” ، ويتميز بتقنية المسح الضوئي للتعرف على الوجوه، والتي يمكن استخدمها في فتح الجهاز أو رسم الرموز التعبيرية، كما يتميز بشاشة أكبر وعدم وجود زر الصفحة الرئيسية.