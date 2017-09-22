حقيقة مقطع فيديو مطلق النار على دورية الشرطة الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وقيام شخص بإطلاق النار من مسدس على دورية للشرطة.

وأوضح المصدر الأمني، أن مقطع الفيديو ” مشهد تمثيلي ” وليس له صلة بالواقع، مؤكدًا أنه لم تقع أي مطاردة بين الشرطة ومطلوب أمني في منطقة جسر الملك فهد بالخبر كما ظهر في الفيديو.

وصوَّر مقطع الفيديو توقف مركبة أمام سيارة للشرطة كانت تطارده، ونزول شخص منها وإشهاره مسدسًا عفي وجه راكبيها وإطلاقه رصاصًا، قبل أن يقبض عليه رجال شرطة آخرون.

وذكر ناشرو الفيديو أن الحادث وقع أمام أحد المساجد في منطقة جسر الملك فهد بالخبر.

