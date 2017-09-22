حقيقة مقطع فيديو مطلق النار على دورية الشرطة الخبر
كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وقيام شخص بإطلاق النار من مسدس على دورية للشرطة.
وأوضح المصدر الأمني، أن مقطع الفيديو ” مشهد تمثيلي ” وليس له صلة بالواقع، مؤكدًا أنه لم تقع أي مطاردة بين الشرطة ومطلوب أمني في منطقة جسر الملك فهد بالخبر كما ظهر في الفيديو.
وصوَّر مقطع الفيديو توقف مركبة أمام سيارة للشرطة كانت تطارده، ونزول شخص منها وإشهاره مسدسًا عفي وجه راكبيها وإطلاقه رصاصًا، قبل أن يقبض عليه رجال شرطة آخرون.
وذكر ناشرو الفيديو أن الحادث وقع أمام أحد المساجد في منطقة جسر الملك فهد بالخبر.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19660 ] نشر منذ 14 ساعة
وأنتوا ماتشوفون تسوون مشاهد تمثيلية الا بوسط المدن
علشان الناس تشوف يعني🤔
روحو البراااان
مثلو لين تقلون بس🤔
سعيد[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمد لله
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5814 ] نشر منذ 11 ساعة
مشهد تمثيلي في هالاوقات اللي وضعها صعب ووين بمنقذ مهم ومستهدف من الخونه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3893 ] نشر منذ 1 ساعة
ططططــيب .