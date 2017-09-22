شمس تُثير الجدل بفيديو قديم يظهر ملامحها المختلفة

أماني الغامدي(صدى):

بعد إثارتها الجدل بنشر مقطع فيديو وهي ترتدي النقاب بإحدى المولات، تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للمطربة شمس الكويتية وهي في بداية مسيرتها الفنية، حيث بدت بمظهر مختلف كليًا عما هى عليه الآن حيث كانت تعانى من الوزن الزائد .

وذكرت شمس فى الفيديو الذى أجتزئ من مقابلة تليفزيونية سابقة لها أن اسمها الحقيقي هو شمس البهبهاني، وقد أدت أغنية للفنان عبد الرب ادريس.