شمس تُثير الجدل بفيديو قديم يظهر ملامحها المختلفة
بعد إثارتها الجدل بنشر مقطع فيديو وهي ترتدي النقاب بإحدى المولات، تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للمطربة شمس الكويتية وهي في بداية مسيرتها الفنية، حيث بدت بمظهر مختلف كليًا عما هى عليه الآن حيث كانت تعانى من الوزن الزائد .
وذكرت شمس فى الفيديو الذى أجتزئ من مقابلة تليفزيونية سابقة لها أن اسمها الحقيقي هو شمس البهبهاني، وقد أدت أغنية للفنان عبد الرب ادريس.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19945 ] نشر منذ 4 أيام
أنا اقول ليش كل الناس تكرهها🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14697 ] نشر منذ 4 أيام
أما ذي !
سبحان اللي يغير ولا يتغير
صراحه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 أيام
عمليات التجميل سوت الهوايل مع الشيفه ( الشينه )
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4212 ] نشر منذ 4 أيام
متـــأكـــــديـــــن ذي شـــــمس .؟🌞.
مطب[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 4 أيام
ماشاء الله
ALBAKER[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
يوم جيد شعبي في المملكة العربية السعودية
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اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4819 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا وش يقول