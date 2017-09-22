ينام ويأكل ويؤدي الصلاة.. مصري يقيم تحت الماء لليوم الرابع ” صور “

القاهرة(صدى):

دخل الغطاس المصري صدام الكيلاني، يومه الرابع تحت سطح الماء في البحر الأحمر بمنطقة ” اللايت هاوس ” بمدينة دهب بجنوب سيناء.

ويعتزم الغطاس المصري القيام بأكبر غطسة في التاريخ لدخول موسوعة جينيس للإقامة تحت الماء، ويمارس حياته العادية كاملة تحت المياه، حيث ينام ويؤدي الصلاة ويتناول الطعام والشراب.

وفي هذا السياق، قال سمير درويش المدرب المشرف على الغطاس المصري، إن صدام يباشر كافة طقوس حياته اليومية التي اعتاد ممارستها ولكن تحت الماء، كما احتفل مع فريق الغواصين بعيد ميلاده أيضا.

وأوضح درويش أن الغطاس المصري يستخدم قناع وجه كاملا حتى يستطيع التنفس أثناء النوم من الأنف مع الفم، كما يضع أوزانا على جسمه أثناء النوم والثبات فوق شبكة ليتحكم في وجوده تحت الماء.

وكان الغطاس المصري قبل تنفيذ غطسته إنه تدرب جيدا ليتمكن من تنفيذ أطول غطسة تحت الماء تستمر 154 ساعة.

وأضاف أنه بدأ التدريبات بالغطس داخل حمامات السباحة، حيث قام بالتدريب لمدة 4 أشهر على كيفية تناول الطعام والشراب تحت الماء، و4 أشهر على كيفية النوم تحت الماء، مشيرا إلى أنه إذا نجح في هذه الغطسة سيكون بذلك قد تخطى الرقم القياسي لغطاس تركي شهير، سجل 142 ساعة و42 دقيقة و42 ثانية تحت المياه.

وقال إنه بدأ التدريب منذ مارس 2015 لتحقيق هدفه، ويحتاج إلى 8 أشهر للتدريب المتواصل على اﻷكل والشرب والنوم تحت الماء، مشيرا إلى أنه يحلم بدخول الموسوعة كأول مصري يقوم بأطول غطسة.

وذكر صدام أنه سجل في آخر غطسة له 76 ساعة متواصلة تحت المياه في شرم الشيخ، حيث بدأ في تدريباته بغطسه مدتها 30 ساعة، ثم 52 ساعة، حتى وصل إلى 76 ساعة، وأخيراً 120 ساعة، مع المتابعة بشكل دوري مع أطباء متخصصين لتنفيذ مهمته على أكمل وجه.

