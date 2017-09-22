جمرك ميناء جدة الإسلامي يضبط 161 ألف وحدة من السلع المغشوشة

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي عن إحصائية ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلّدة خلال الفترة من 25-10-1438هـ وحتى 25-11-1438هـ حيث بلغت (161.959) مائة وواحد وستون ألف وتسعمائة وتسع وخمسون سلعة مغشوشة ومقلّدة.

وحول نوعية مخالفات الغش التجاري والتقليد التي تم ضبطها أوضح المحنّا أن إجمالي السلع المغشوشة التي تم ضبطها بسبب مخالفة ” وصف البضاعة بخلاف حقيقتها ” بلغ (1335) ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثون سلعة. فيما بلغت إحصائية السلع المقلّدة التي تم ضبطها بسبب مخالفة ” تقليد العلامات التجارية ” (42.995) اثنان وأربعون ألف وتسعمائة وخمس وتسعون سلعة، بينما بلغت السلع المغشوشة بسبب مخالفة ” متطلبات كفاءة الطاقة ” (53.060) ثلاثة وخمسون ألف وستون منتج. وأضاف المحنّا: كما بلغت السلع المغشوشة التي ضُبطت لمخالفتها المواصفات والمقاييس (33.182) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة واثنان وثمانون سلعة، وبلغت السلع المغشوشة بسبب ” ازدواجية المنشأ ” (31.362) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وستون سلعة. و(25) سلعة ضُبطت ” لاختلاف المنشأ ” .⁠⁠⁠⁠