طلائع المساعدات السعودية العاجلة تصل لمهجري الروهينجا في بنجلاديش

دكا(صدى):

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله – حيال تقديم المساعدات العاجله للمهجرين الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، وصلت اليوم طلائع المساعدات العاجلة إلى مدينة ” شيتاجونج ” في بنجلاديش تمهيدا لتوزيعها على المهجرين من الروهينجا هناك.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه وصلت اليوم إلى جمهورية بنجلاديش الطائرة الأولى من المساعدات العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتخفيف من معاناة مهجري الروهينجا الذين لجأو إلى جمهورية بنجلاديش، موضحًا أن الطائرة التي يرافقها فريق مختص من المركز تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية، تشتمل على الخيام، والسلال الغذائية، والفرش، والبطانيات كمساعدات عاجلة للمهجرين الروهينجا.

وأفاد معاليه أنه سيتبع هذه الطائرة مساعدات أخرى من المواد الإغاثية والإيوائية سائلاً الله العلي القدير أن ينفع بها وأن يكون لها بالغ الأثر في التخفيف عن المتضررين من المهجرين الروهينجا وأن يجعل ما قدمه خادم الحرمين الشريفين.

وكان في استقبال الطائره في مدينة ” شيتاجونج ” بجمهورية بنجلاديش مندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بنجلاديش سعد القحطاني، ونائب المفوض البنجلاديشي زيلاور رحمان، وممثلي المنظمة الدوليه للهجره الشريك المنفذ، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام الاقليميه والدوليه، وسيستكمل فريق المركز المتواجد في بنجلاديش خطته العاجله للاستجابة لمساعده اللاجئين الروهينجا وفق المعايير الدوليه وبالشراكة مع المنظمات والجهات ذات العلاقه.