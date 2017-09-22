ممارسات يومية أخطر من التدخين
توصلت دراسة حديثة إلى أن الوقوف لفترات طويلة في العمل قد يكون أمراً سيئاً، مثله مثل التدخين أو أكثر، كما أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بالإصابة بالسرطان وداء السكري من النوع الثاني والشيخوخة المبكرة.
وذكرت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، أن الأشخاص الذين يقفون لفترات طويلة، يكونون أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع الذين يجلسون طوال اليوم.
وأوضح معد الدراسة ويدعى ” بيتر سميث ” أن معدل الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الذين يقضون وقتهم واقفين، يوازي معدل الإصابة بين الذين يدخنون يومياً، والذين يعانون من السمنة المفرطة.
وكانت دراسة أخرى أكدت أن الوقوف أثناء العمل يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة، وكذلك الإجهاد وتضخيم الأكسدة، ما يؤدي لارتفاع الإصابة بأمراض القلب.
ونصح ” سميث ” الأشخاص الذين لا يستطيعون تجنب الوقوف في العمل، بضرورة التمدد خلال فترات الراحة، لتخفيف الضغط على العضلات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34235 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابن آدم معرض لكل شيء ,, فلابد من الإعتدال في كل شيء ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3868 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وشنسوي إن وقفنا مُشكِله و إن جَلسنا مُشكِله .
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مَهنـــــــــــــــى إلا نِنسِـــــــــــــدِح .🛏.🛌.😂😄😂.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19608 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا وقفت خل وقفتك وقفة حصان🐎
وإذا وثبت خلها وثبةأسد🦁
ولا ركضت خلك غزال ومايصيدونه🦌
وإذا أنسدحت أنسدح سدحة نمر مستعد🐅🐯
ولا رقدت أرقد رقدة ذيب
عين مغمضه وعين مفتوحه🐺
ولا مت عاد
خلهم يقلبونك على كيفهم
أهم شي محد قدر فيك وأنت حي🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14527 ] نشر منذ 23 دقيقة
ممكن بعض الأحيان يظطر الشخص للوقوف كثير سواءً بالعمل او حتى شغل البيت 😫
لكن فيه تمارين تقوي عضلات الأرجل واسفل الظهر ممكن بكذا يخف الألم بعدها