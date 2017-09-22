ممارسات يومية أخطر من التدخين

واشنطن(صدى):

توصلت دراسة حديثة إلى أن الوقوف لفترات طويلة في العمل قد يكون أمراً سيئاً، مثله مثل التدخين أو أكثر، كما أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بالإصابة بالسرطان وداء السكري من النوع الثاني والشيخوخة المبكرة.

وذكرت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، أن الأشخاص الذين يقفون لفترات طويلة، يكونون أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع الذين يجلسون طوال اليوم.

وأوضح معد الدراسة ويدعى ” بيتر سميث ” أن معدل الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الذين يقضون وقتهم واقفين، يوازي معدل الإصابة بين الذين يدخنون يومياً، والذين يعانون من السمنة المفرطة.

وكانت دراسة أخرى أكدت أن الوقوف أثناء العمل يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة، وكذلك الإجهاد وتضخيم الأكسدة، ما يؤدي لارتفاع الإصابة بأمراض القلب.

ونصح ” سميث ” الأشخاص الذين لا يستطيعون تجنب الوقوف في العمل، بضرورة التمدد خلال فترات الراحة، لتخفيف الضغط على العضلات.