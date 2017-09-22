بالصور.. الإعلامية هبه جمال بوزن زائد بعد خلعها الحجاب
شاركت الإعلامية السعودية هبة جمال، جمهورها أحدث الصور من إطلالاتها بعد خلعها الحجاب عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام .
حيث ظهرت الإعلامية هبه جمال بإطلالات محتشمة رغم مرور سنوات على خلعها للحجاب.
فيما لوحظ زيادة وزنها بصورها الأخيرة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3869 ] نشر منذ 12 ساعة
مُـــــــــــــــزه راهــــــــــــيه .😍.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34267 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34267 ] نشر منذ 12 ساعة
ياهلا باالاخ راعي الددسن ,, مساك الله باالخير ياالحبيب ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3869 ] نشر منذ 12 ساعة
يا حَي الله أخوي ابومحمد أسفَرَت وأنوَرَت وإستَهَلَت وأمطَرَت بشوفتِك .⛈🌧🌧🌹.
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كَتبت ألتعليق ذا لك في خَبر . الاتحاد يتعادل ايجابيا مع الهلال . في اخبار رياضيه .
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كان في واحد إسمه . ابومحمد . وما إنتبهت لعدد تعليقاته مِن شوقي لَك .
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وإستَلموني ألأخوات تَريقه خصوصاً إختنا ام البنات . أرجو إنَك تِشوف ألخَبَر .😊.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4694 ] نشر منذ 11 ساعة
خلعتي حجابك اللي هو اصلا ليس حجاب مجرد شيله وغطاء للراس وعشان تستعرضين بجسمك وبها الملابس اللي مراح تشفع لك يو تلقينه؟الله يهديك وبنات المسلمين جميع ولايبلانا يارب
متقشف[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 11 ساعة
توها تحس بطعم الحرية _بلا حدود_ بعد فترة طويلة من الصراع بين اللذة والحرمان وخداع النفس ولكن وبلا شك يبقى الألم واللوم يعشش في نفسها مهما حاولت أن تظهر السعادة كما كانت تحاول سابقاً أن تظهر متمسكة بالحجاب .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14532 ] نشر منذ 11 ساعة
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 11 ساعة
الله المستعان
كل نفس بما كسبت رهينه
الله يهدي ضال المسلمين
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5552 ] نشر منذ 10 ساعات
اصلا ما كانت محجبة
نورة[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 10 ساعات
زوجها ناصر الصرامي قصيمي
ميكانيكي خبره[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
مع الراحه والد ح والنوم تربرت الماخوذه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34267 ] نشر منذ 2 ساعتين
استلمت يااخ راعي الددسن … واعطيت الجواب هناك ,,
.. انت حبيب وغالي في كل تعليق منك اشعر باالإنبساط والإنشراح ,, بارك الله فيك وفي شعورك الطيب ,,
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 2 ساعتين
اطلالة محتشمة والصورة الثالثة الفستان الاسود القصير هل يعتبر لباس حشمة؟