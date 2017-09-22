بالصور.. الإعلامية هبه جمال بوزن زائد بعد خلعها الحجاب

نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية السعودية هبة جمال، جمهورها أحدث الصور من إطلالاتها بعد خلعها الحجاب عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام .

حيث ظهرت الإعلامية هبه جمال بإطلالات محتشمة رغم مرور سنوات على خلعها للحجاب.

فيما لوحظ زيادة وزنها بصورها الأخيرة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

