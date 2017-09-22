بالصور.. صياد يمني يعبر عن حبه الشديد لنادي الاتحاد بطريقة عجيبه
أظهر صياد يمني حبه الشديد لنادي الاتحاد السعودي برسم صورة لشعار النادي على القارب الخاص به.
ونشرت صفحة لمشجعي نادي الاتحاد باليمن صورًا للقارب، الذي يمتلكه صياد بمحافظة حضرموت، ومرسوم عليه شعار “ الآتي ” نظرًا لحبه الشديد للفريق السعودي.
يذكر أن الدوري السعودي يحظى بمشاهدة عالية في اليمن، حيث توجد هناك روابط لمشجعي الأهلي والهلال والاتحاد.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4681 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل😊موفق وموفق الآتي وموفق الملكي الليله😊😁💚
سعيد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 14 دقيقة
لاتصيد الضفادع تكفى .. خللك على السمك أفضل .