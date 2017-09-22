بالصور.. صياد يمني يعبر عن حبه الشديد لنادي الاتحاد بطريقة عجيبه

ماجد محمد(صدى):

أظهر صياد ‎يمني حبه الشديد لنادي الاتحاد السعودي برسم صورة لشعار النادي على القارب الخاص به.

ونشرت صفحة لمشجعي نادي الاتحاد باليمن صورًا للقارب، الذي يمتلكه صياد بمحافظة حضرموت، ومرسوم عليه شعار “ الآتي ” نظرًا لحبه الشديد للفريق السعودي.

يذكر أن الدوري السعودي يحظى بمشاهدة عالية في اليمن، حيث توجد هناك روابط لمشجعي الأهلي والهلال والاتحاد.

