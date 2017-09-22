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بالصور.. صياد يمني يعبر عن حبه الشديد لنادي الاتحاد بطريقة عجيبه

بالصور.. صياد يمني يعبر عن حبه الشديد لنادي الاتحاد بطريقة عجيبه
ماجد محمد(صدى):

أظهر صياد ‎يمني حبه الشديد لنادي الاتحاد السعودي برسم صورة لشعار النادي على القارب الخاص به.
ونشرت صفحة لمشجعي نادي الاتحاد باليمن صورًا للقارب، الذي يمتلكه صياد بمحافظة حضرموت، ومرسوم عليه شعار “ الآتي ” نظرًا لحبه الشديد للفريق السعودي.
يذكر أن الدوري السعودي يحظى بمشاهدة عالية في اليمن، حيث توجد هناك روابط لمشجعي الأهلي والهلال والاتحاد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4681 ] نشر منذ 2 ساعتين

جميل😊موفق وموفق الآتي وموفق الملكي الليله😊😁💚

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 14 دقيقة

لاتصيد الضفادع تكفى .. خللك على السمك أفضل .

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